“Costruiamo un bug hotel”: un rifugio per insetti dai piccoli di Tradate

In un periodo in cui la possibilità per i bambini di vivere esperienze è compromessa, ecco una proposta nata dalla collaborazione tra AstroNatura Coop e Bper Banca, che coinvolgerà tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia di Tradate. Un incontro sperimentale in cui scoprire l’importanza degli impollinatori e costruire insieme un Bug Hotel per insetti.

«L’emergenza sanitaria con cui stiamo ancora facendo i conti – spiegano gli organizzatori del progetto – ha inferto un duro colpo al settore scolastico e soprattutto alla sua capacità di offrire attività sperimentali ai propri alunni. I bambini sono coloro che più di tutti hanno bisogno di ritornare alla normalità e che più hanno sofferto la mancanza di esperienzialità del loro percorso scolastico. Con l’obiettivo di contribuire a soddisfare questi bisogni nonché di cogliere l’opportunità di trattare tempi oggi imprescindibili per la nostra società, ecco una proposta didattica congiunta tra la Cooperativa Sociale AstroNatura e Bper banca».

In Europa circa l’85% delle specie coltivate dipende direttamente dagli insetti impollinatori; tuttavia, a causa di pesticidi, parassiti, cambiamenti climatici, frammentazione degli habitat e mancanza di fioriture che soddisfino le necessità alimentari, questi invertebrati sono in diminuzione. Avere un bug hotel in giardino è come dare ospitalità ad un esercito di alleati nella lotta biologica contro molte infestazioni delle piante, nonché fornire un valido contributo alla difesa della biodiversità.

I bug hotel sono strutture realizzate con materiali di varia natura, in prevalenza di origine naturale, allo scopo di offrire aree di rifugio e nidificazione agli invertebrati ed in particolar modo agli impollinatori e agli insetti utili nella lotta biologica. La scelta della tipologia di materiale da utilizzare consente di selezionare il tipo di insetti che si possono attrarre.

“Costruiamo un bug hotel” è un progetto ideato per la scuola dell’infanzia e si pone l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli nella scoperta del mondo degli impollinatori e della loro importanza, attraverso attività e confronti adatti alla loro giovane età.

L’alleggerimento delle limitazioni derivanti dall’emergenza sanitaria, permettono finalmente lo svolgimento delle attività in classe e nel giardino della scuola. Nel mese di marzo si svolgeranno i primi incontri che proseguiranno per tutto il mese. Indispensabile il sostegno di Bper Banca che ha creduto nel progetto e che ha permesso lo svolgimento delle attività e l’acquisto dei materiali.

Per maggiori informazioni 0331.841900 – info@astronatura.it