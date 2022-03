Covid, le tappe verso la fine delle ultime restrizioni: ecco le date a cui sta lavorando il Governo

Anche se i numeri dei contagi sono in leggera risalita, il Governo sta lavorando al nuovo decreto che definirà tutti i passaggi che segneranno il ritorno alla normalità dopo la data del 31 marzo, quando cesserà lo stato di emergenza legato all’epidemia di Covid.

Il decreto, che dovrebbe essere presentato questa settimana, forse già domani, prevede una serie di tappe per eliminare in modo graduale tutte le restrizioni, da qui all’estate.

Ecco quali saranno, salvo variazioni dell’ultima ora, le date del ritorno alla normalità.

31 marzo – Fine dello stato di emergenza

Dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio, lo stato di emergenza sanitaria stato via via prorogato e ha regolato in questi oltre due anni tutti i provvedimenti e le restrizioni adottate.

Il 31 marzo ne verrà dichiarata la fine con la conseguente cessazione di varie misure, come la fine del sistema del colori per le regioni, le procedure semplificate per lo smart working o l’attività del Commissario straordinario per l’emergenza Covid.

1° aprile – Niente green pass per locali, sport e concerti all’aperto

Dal 1° aprile non sarà più necessario il green pass per mangiare all’aperto in bar e ristoranti. Dovrebbe restare in vigore il green pass base per i locali al chiuso. Lo stesso dovrebbe essere stabilito per quanto riguarda manifestazioni sportive e concerti.

1° aprile – Mezzi pubblici, basta il green pass base

Dal 1° aprile non dovrebbe più essere necessario il super green pass per i trasporti pubblici. Sarà sufficiente il green pass base, ovvero il tampone negativo.

1° maggio – Niente super gren pass nei locali al chiuso

Con il 1°maggio non dovrebbe più essere necessario il green pass base nei locali pubblici e nei luoghi di intrattenimento al chiuso .

1° maggio – Luoghi di lavoro

A partire dal 1° maggio dovrebbe decadere anche l’obbligo di super green pass sui luoghi di lavoro per chi ha più di 50 anni: sarà sufficiente il tampone negativo certificato. Resta, secondo le anticipazioni del ministero l’obbligo vaccinale e la relativa multa da 100 euro per gli over 50, almeno fino al 15 giugno.

15 giugno – Addio alle mascherine?

Il 15 giugno è la data ipotizzata per la fine dell’obbligo delle mascherine al chiuso (negozi, luoghi di lavoro ecc.) Una misura, questa, che potrebbe essere anticipata se l’andamento dei contagi sarà favorevole, oppure mantenuta in via precauzionale.