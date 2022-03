Il crollo di Albizzate, la scoperta di Germignaga e la diretta con Buffa nel podcast del 17 marzo

Le principali notizie di giovedì 17 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

È stato ratificato nella mattina di giovedì dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio Piera Bossi il patteggiamento a 1 anno e 10 mesi per Antonino Colombo, l’imprenditore proprietario del capannone crollato ad Albizzate il 24 giugno del 2020 sotto il quale morirono una mamma e due dei tre bambini che erano con lei.

Dalle indagini emersero una serie di irregolarità nella costruzione e nella successiva manutenzione dell’edificio in via Marconi, che ospitava diverse attività commerciali.

Andrà a dibattimento, invece, l’altro imputato del procedimento e cioè l’ingegner Cesare Gallazzi, oggi 96enne: per lui l’accusa è di crollo e omicidio colposo.

È definitivamente finita l’avventura della Exit Spa Experience di Saronno. La società che gestiva il centro termale di via Ungaretti è stata infatti dichiarata fallita dal tribunale di Busto Arsizio lo scorso 15 febbraio.

Sono in tanti ad aver chiesto informazioni in questi lunghi mesi, da quando nel febbraio 2020 le porte della Spa, a causa della pandemia, hanno chiuso i battenti per non riaprire più. In molti hanno infatti buoni o voucher che non potranno più essere utilizzati.

La società che gestiva il centro benessere, la Gaia srl con sede proprio in via Ungaretti, aveva già avuto dei problemi nel 2016, quando era stata aperta la procedura di concordato preventivo.

La struttura, inaugurata il 15 settembre 2011, conta 4 mila metri quadrati coperti e 1000 metri quadrati di solarium, interamente dedicata al wellness, ed è abbandonata da inizio 2020. Le ultime risposte della proprietà, ai tanti clienti rimasti col cerino in mano, su Tripadvisor nello specifico, sono datate 13 febbraio 2020. Per i creditori rimane solo la flebile speranza di recuperare parte dei loro soldi.

Sorprendente scoperta a Germignaga: la facciata della chiesa nasconde un più antico affresco. Un rinvenimento che ha fatto pensare a molti nel comune: “chissà cosa ne avrebbe detto Carlo Alessandro Pisoni”, lo storico germignaghese scomparso lo scorso 26 aprile, vittima del Covid.

La chiesa di San Giovanni Battista era infatti uno dei suoi grandi amori e nel dicembre 2019, insieme ad altri concittadini, aveva lanciato l’idea di una campagna di ricerche sulla facciata della chiesa di origine romanica, con il sogno di trovare gli affreschi di cui accennava un articolo del 1905.

Nel novembre 2021è stato possibile passare alla fase operativa e nella giornata di mercoledì 16 è avvenuta l’attesa, ma sorprendente, scoperta.

Ora si devono attendere le prossime decisioni da parte della Soprintendenza: “Chiaramente l’auspicio è che dalle indagini con dei saggi stratigrafici si possa passare a un intervento di totale messa in luce e restauro del dipinto ritrovato – ha commentato il sindaco Marco Fazio – Di sicuro, Germignaga, si metterà di nuovo in azione per questa nuova opera”

Dopo 2 anni di stop – l’ultima edizione si era tenuta nel 2019 – torna a Varese la Festa di San Giuseppe: un mix tra festa religiosa e tradizioni che per un weekend animerà il centro e permetterà di riscoprire la piccola chiesa cinquecentesca a lui dedicata nella omonima, centralissima, piazzetta.

L’iniziativa è, come sempre, organizzata dal Comitato Festa di San Giuseppe insieme alla Parrocchia di San Vittore e si snoda tra sabato 19 e domenica 20, con diverse iniziative.

In entrambi i giorni, innanzitutto, sarà possibile acquistare un sacchetto dei tradizionali tortelli di San Giuseppe. Mentre la messa solenne, officiata dal Prevosto e con la benedizione dei papà, sarà quest’anno di sabato, cosi da poterla celebrare proprio nella giorno della ricorrenza. Sempre di sabato, alle 16 invece partirà da piazza San Vittore il corteo in costume con tanto di asinello al seguito.

La giornata di domenica prevede invece altri appuntamenti. In particolare, nel pomeriggio sarà protagonista la poesia: Il comitato ha lanciato infatti un concorso per adulti e bambini. I componimenti devono essere dedicati ai temi del papà, della pace e del perdono e possono essere consegnati in chiesa, o da 23&20 in via san martino

Infine vi segnaliamo un appuntamento speciale per i lettori di VareseNews. Venerdì 18 alle 17 Federico Buffa, il più grande storyteller italiano, dialogherà in diretta Facebook con il nostro Tommaso Guidotti dagli spazi del teatro di Varese, per presentare il suo ultimo spettacolo, “Amici fragili”, che parla dell’incontro tra due mostri sacri della musica e del calcio, Fabrizio De Andrè e Gigi Riva. Nell’intervista, che verrà trasmessa sui social e sul sito di VareseNews e del network V2Media, si parlerà dello spettacolo che andrà in scena venerdì 25 marzo alle 21 al teatro di Varese, ma anche di tanto altro.

