Federico Buffa in diretta su VareseNews per presentare “Amici fragili”

Un appuntamento speciale e in diretta per i lettori di VareseNews. In attesa dello spettacolo programmato per venerdì 25 marzo alle 21, una settimana prima, venerdì 18 marzo alle 17 al Teatro di Varese arriverà Federico Buffa, l’”avvocato”, il più grande storyteller italiano, per presentare il suo ultimo spettacolo, “Amici fragili”, prodotto da International Music and Arts, realizzato con la regia di Marco Caronna (protagonista anche alla chitarra e alle voci), con Alessandro Nidi al pianoforte e testi di Federico Buffa e Marco Caronna.

“Amici fragili” parla dell’unico incontro tra due mostri sacri della musica e del calcio, Fabrizio De Andrè e Gigi Riva. È il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe poi vinto l’unico, storico scudetto: Riva, appassionato di “Preghiera in Gennaio”, va a trovare Fabrizio De André e i due parlano di tante cose, dei loro mondi apparentemente così distanti, della musica, del mare, dei colori delle maglie di Cagliari e Genoa, il rosso e il blu. I due insieme faranno l’alba e Buffa, insieme agli spettatori, immagina cosa si siano raccontati, in uno spettacolo da non perdere.

Nell’intervista in diretta, curata da Stefania Radman e Tommaso Guidotti (Marco Corso in regia) e trasmessa sui social e sul sito di VareseNews e del network V2Media, si parlerà dello spettacolo che andrà in scena venerdì 25 marzo alle 21 (QUI le informazioni per i biglietti), ma anche di tanto altro, del Gigi Riva da Leggiuno che Buffa e VareseNews hanno più volte raccontato e di due passioni dell’avvocato milanese che ha reinventato un modo di fare giornalismo, il Milan e il basket.