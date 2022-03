Da Gallarate a Bridgerton: Lorenzo ballerino per una sera al lancio della serie Netflix

Vent’anni e una passione per la danza che lo accompagna da sempre: tra i ballerini che ieri sera, sabato 26 marzo, hanno danzato all’evento Bridgerton Royal Event a palazzo Serbellloni a Milano c’era anche un gallaratese.

Lorenzo Longobardi, originario di Gallarate, è stato uno dei ballerini selezionati per danzare all’evento organizzato da Drusilla Foer il giorno dopo il debutto della seconda stagione di Bridgerton su Netflix.

Una vita per la danza

Longobardi, cresciuto nel mondo della danza gallaratese (prima sotto l’ala di Jan Hoffman e poi alla scuola Proscaenium di Cinzia Puricelli), da ottobre è allievo alla Scuola di Musical meneghina: «Io non conoscevo il mondo del muscial ma il mio insegnate al Proscaenium Brian Bullard mi ha consigliato di tentare il provino all’accademia».

Longobardi, insieme ai suoi compagni, studia danza, canto e recitazione tutti i giorni dalle 8.30 alle 17 e sogna di diventare un performer completo. «All’inizio ero un po’ spaesato – confessa – ma entrando di più nel mondo del musical mi sono appassionato, questo è merito soprattutto dei miei insegnanti che sono conosciuti a livello internazionale».

Il Covid-19 ha complicato la vita di tutti, specialmente di chi studia e lavora nel mondo dello spettacolo e non può fare a meno del contatto fisico: «All’inizio delle lezioni ci tamponavano tutti i giorni e ballavamo con le mascherine, che è faticoso dopo molte ore», spiega.

Il tuo sogno più grande? «Spero di far conoscere il più possibile il mondo del musical e la sua bellezza in Italia». Sì, perché nella penisola non gode dello stesso successo degli altri paesi – come in Germania o negli Stati Uniti: «Ci sono ancora tanti taboo da infrangere», anche se ultimamente si nota un interesse degli spettatori più spiccato verso i musical.

«Con il Covid il mondo dello spettacolo ha sofferto – e sta soffrendo – molto, ma con la ripartenza dei teatri e degli spettacoli. i musical stanno prendendo piede: la gente ha voglia di tornare a teatro per divertirsi e noi non vedevamo l’ora di tornare sul palco; si sta creando una bella atmosfera».

«La scuola ci ha fatto sapere che servivano dei ballerini per l’evento di promozione della serie Netflix: ho fatto l’audizione e mi hanno preso», racconta il ballerino, «ieri sera ci siamo esibiti prima con dei balli storici insieme alla compagnia di danze storiche di Milano, poi abbiamo ballato sulle note di brani più moderni insieme all’orchestra di otto elementi che accompagna Roberto Bolle; è stata un’esperienza bellissima».

All’evento hanno partecipato molti vip del mondo dello spettacolo italiano, accolti dal gruppo di ballerini in pieno stile Bridgerton: «Gli ospiti, quando arrivavano, facevano un giro in carrozza; dopo il buffet è iniziata la nostra esibizione», che ha stupito tutti i presenti.

La seconda stagione di Bridgerton, la serie dei record

Bridgerton, ideato da Shonda Rhimes (“mamma” di Grey’s Anatomy e Inventing Anna) e basata sui romanzi di Julia Quinn è la serie dei record: la prima stagione, lanciata il 25 dicembre 2020, ha battuto ogni record affermandosi come la serie Netflix più vista di tutti i tempi con un totale di 82 milioni di utenti. Un primato che poi le ha tolto la celebre Squid Game.

La prima stagione è tratta dal primo degli otto romanzi di Quinn dal titolo Il Duca e io, la seconda da Il visconte che mi amava. La seconda stagione è disponibile sulla piattaforma di streaming da venerdì 25 marzo. I fan hanno dovuto dire addio al duca di Hastings (interpretato da Regé-Jean Page), che li aveva conquistati nella prima stagione: le nuove puntate si concentrano sul visconte Anthony (Jonathan Bailey), che ha deciso di prendere moglie. La faccenda si complicherà molto per il rampollo dell’aristocrazia all’incontro con le sorelle Sharma, Kate (Simone Ashley) ed Edwina (Charithra Chandran): ci sono tutti gli ingredienti per un triangolo amoroso e, dunque, per uno scandalo a corte.