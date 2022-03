Dal bilancio all’Ucraina, gli argomenti del consiglio comunale di Varese

Il Consiglio Comunale di Varese è convocato per questa sera mercoledì 9 marzo 2022, alle 20.45.

Come ormai da molto tempo, anche questa seduta si svolgerà in modalità mista, in presenza presso il Salone Estense e in videoconferenza. Per il pubblico però, la modalità sarà unica: sarò infatti possibile assistere attraverso la diretta streaming sul canale YouTube del Comune.

Nella seduta sono previsti 11 punti all’ordine del giorno, che vanno dall’approvazione del DUP 2022/2024 alla nomina dei consiglieri di quartiere, dalla convenzione per il canile ad atti integrativi per l’accordo quadro per il risanamento del lago.

Tra i punti anche diverse mozioni e ordini del giorno, tre dei quali sulla situazione in Ucraina: due, curiosamente, provenienti dai due consiglieri di Fratelli d’Italia Luigi Zocchi e Salvatore Giordano, mentre un ordine del giorno è firmato da Alberto Coen Porisini di Varese Praticittà.

Altre due mozioni sono state presentate del consigliere della Lega Stefano Angei: una che vuole istituire un riconoscimento comunale di “Attività storica varesina” ai negozi storici della città, una invece che chiede interventi di sicurezza stradale sul tratto tra via Verdi, via Copelli e via Monte Rosa.

Il sesto tra gli interventi di iniziativa dei consiglieri è una mozione firmata da più gruppi consiliari, che chiede iniziative per garantire maggiore sicurezza, sui convogli o in stazione, sulle tratte ferroviarie di competenza Trenord.

L’intero ordine del giorno

LA DIRETTA YOUTUBE