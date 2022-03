Da Debora Villa a Ale e Franz: riparte il teatro Auditorio di Cassano Magnago

É tutto pronto al teatro Auditorio di Cassano Magnago per la nuova stagione, che avrà inizio a novembre 2022.

Sono passati due anni da quando il sipario del teatro è stato chiuso e, a causa del Coronavirus, il periodo di stop è stato duro «sotto tutti i punti di vista», racconta Maurizio Tosatti, responsabile del teatro interamente gestito da volontari.

«Finalmente si riparte: abbiamo la volontà di rimettere in piedi un po’ di sana cultura a Cassano Magnago», ora che la convenzione con il Comune è stata rinnovata per altri sette anni, il che permette al teatro di «invitare anche compagnie famose sul panorama nazionale».

Prima dell’inizio della stagione vera e propria, da mercoledì 16 marzo a lunedì 4 aprile verranno recuperate gli spettacoli del 2020, che ancora non erano stati riportati in scena. Inoltre, in estate inizieranno i lavori di ristrutturazione del teatro («i primi dopo cinquant’anni dalla sua costruzione»): «Così potremo essere moderni e all’avanguardia, ci siamo aggiudicati un bando di rigenerazione urbana di Regione Lombardia a fondo perduto del 50%», continua il responsabile.

Che, infine, ha voluto ringraziare il gruppo di 52 volontari che coordina per far funzionare il teatro: «Loro sono il piccolo miracolo del teatro: ho la fortuna di coordinarli, siamo una famiglia collaudata da anni; è bello lavorare con loro».

La stagione

Ad aprire la stagione autunnale dell’Auditorio I Legnanesi (dal 9 al 13 novembre) con il loro nuovo spettacolo e Davide Van De Sfroos sul palco in una data del suo Maader Tour.

Oltre ai due fuori stagione, si esibiranno sul palco cassanese Arturo Brachetti con Solo, Ambra Angiolini con Il nodo, Ale e Franz con Comincium, Debora Villa con Gli uomini vengono da Marte le donne da Venere, Vanessa Incontrada con Scusa sono in riunione, Michele Placido con La bottega del caffè, Nancy Brilli con Manola e infine un musical internazionale che verrà svelato soltanto nelle prossime settimane dopo la presentazione ufficiale in Italia.

Prezzi

Prezzo abbonamento a 8 spettacoli: 1 posto 225 euro, 2 posto 205 euro, 2 posto ridotto 175 euro.

Spettacoli fuori abbonamento, posto unico: 37 euro.