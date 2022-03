I dinosauri in scena all’auditorium di Somma Lombardo

All’auditorium San Luigi di Somma Lombardo, sabato 26 marzo, alle ore 15.30 andrà in scena uno spettacolo particolare: per la prima volta in Italia arrivano i dinosauri animatronici con il Dinosaur live show.

Si tratta di due grandi dinosauri, un T-rex e un triceratopo robotizzati mossi da un operatore interno con telecamera e Joystic. Il tutto arricchito da performance di artisti internazionali.

La replica è domenica 27 Marzo (alle 15.30 e alle 17.30) al Cinema Teatro Nuovo di Varese.