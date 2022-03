A Dumenza l’8 marzo un evento collegato alla Giornata contro la violenza sulle donne

Causa covid, la cerimonia che si doveva tenere a Dumenza lo scorso 25 novembre per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata annullata. Quale giorno migliore quindi, se non l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, per recuperarla?

In questa occasione i giovani delle scuole medie di Dumenza, alle ore 15:30 presso il Centro Carà, interverranno al fine di sensibilizzare la popolazione al tema. L’iniziativa, oltre agli alunni e ai loro insegnanti, vedrà coinvolta anche l’amministrazione comunale. Durante la cerimonia, inoltre, sarà inaugurata una delle panchine rosse realizzate dagli studenti, supportati dalla Falegnameria Ranzoni e da Egidio Passera. Queste ultime verranno posizionate sul territorio comunale come simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne.

La cerimonia è aperta a tutta la cittadinanza e si svolgerà con il rispetto delle normative anti covid-19.