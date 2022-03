Entra in palestra a Gallarate di notte e in un anno ruba 8mila euro

Non lavorava più lì, ma ha ben pensato di far “fruttare” il mazzo di chiavi ancora in suo possesso per entrare di notte e portar via – a suon di piccole cifre – migliaia di euro. Protagonista dell’astuto (ma alla fine infruttuoso) piano è stato un 36enne ex dipendente di una palestra di Gallarate. Che alla fine è stato arrestato in flagranza di reato dagli investigatori del Commissariato di Gallarate, nella prima mattina di oggi, martedì 22 marzo.

I dubbi si erano accesi già da qualche mese: il titolare della palestra, a seguito di una serie di riscontri sui vari incassi dal mese di ottobre dell’anno scorso ad oggi, aveva infatti riscontrato un ammanco totale di circa 8000 euro, verosimilmente asportati in più riprese nel periodo in esame.Mancavano infatti piccole cifre, che forse potevano sfuggire a una verifica di massima ma alla fine sono emersi nel tempo

Dopo la scoperta dell’ammanco, il titolare ed i suoi collaboratori hanno installato presso la palestra un sistema di videosorveglianza, che ha permesso di accertare che effettivamente l’ex collaboratore, evidentemente rimasto in possesso di una copia delle chiavi dell’esercizio, visitava periodicamente la palestra negli orari in cui sapeva di poter agire indisturbato e prelevava dalla cassa varie somme di denaro.

Acquisita la denuncia unitamente ai filmati ed alle immagini registrate (in almeno due episodi), gli agenti di via Ragazzi del ‘99 hanno posto in essere una serie di mirati appostamenti finalizzati a cogliere il ladro in flagranza di reato, “segnando” anche alcune banconote per sicurezza. E questa mattina, proprio mentre stava asportando dalla cassa della palestra parte della somma custodita, lo hanno arrestato, ponendo termine alla serie di furti in danno dell’ex datore di lavoro.

Posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, il 36 enne – italiano e incensurato – dovrà rispondere del reato di furto aggravato continuato.Sarà processato mercoledì per direttissima.