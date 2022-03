Evade dai domiciliari a Gallarate, 37enne in carcere: “Mia sorella mi ha teso una trappola”

Dovrà tornare in carcere la donna di origini brasiliane arrestata dai Carabinieri di Gallarate per evasione dagli arresti domiciliari, nella giornata di ieri. Era ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio nei confronti dell’ex-fidanzato in Piemonte. Dopo un periodo di detenzione a Novara, era stata messa ai domiciliari a casa della sorella che vive a Gallarate.

Alla base dell’evasione ci sarebbero i cattivi rapporti proprio con la sorella, secondo la versione fornita dalla 37enne durante l’udienza del processo per direttissima che si è svolta questa mattina: «Mi ha ingannato dicendo che stava male e io sono uscita per andare ad assisterla» – ha raccontato al giudice. Fatto sta che per la donna si sono riaperte le porte del carcere.