“Fiaccati dalla pandemia ma non ci arrendiamo”. Parte la raccolta fondi per il teatro di Olgiate Olona

Area 101, l’associazione che gestisce il cinema teatro Nuovo di via Bellotti 22 a Olgiate Olona, chiede il sostegno di tutti coloro che credono nella cultura con una raccolta fondi per ripartire dopo gli anni difficili della pandemia e delle chiusure.

«Confucio diceva che “con i fili d’erba si costruisce una corda che tira un elefante” perché credeva che l’impegno del singolo, anche se piccolo, conteneva la forza per costruire qualcosa di utile per tutti. Noi abbiamo bisogno di te e per questo vorremmo chiederti un piccolo contributo economico. Ogni donazione sarà come un prezioso filo d’erba che insieme a tanti altri, costruirà la corda con cui Area 101 potrà continuare a offrire i suoi servizi alla comunità. Sii il nostro filo d’erba!» – scrivono nella pagina di presentazione della campagna.

L’obiettivo è quello di riprendere e potenziare le attività di valorizzazione del territorio, ricominciare a costruire reti di collaborazione con altri soggetti dediti allo sviluppo socio-culturale e tornare finalmente ad offrire concerti, teatro, danza, varietà, cinema all’aperto, letture, corsi e intrattenimenti conviviali.

I fondi raccolti verranno utilizzati per finanziare le spese di adeguamento e rinnovo degli spazi che vogliono dedicare alle attività ricreative e culturali in progetto per il prossimo futuro, sostenere la programmazione delle attività dell’anno 2022 e finanziare le ricompense per i sostenitori.

«Ve ne saranno grati gli artisti e i musicisti che si cimentano sul nostro palco, i ragazzi delle scuole che con i loro saggi riempiono allegramente la scena, gli allievi della scuola di musica e tutte le Associazioni che durante l’anno trovano qui uno spazio per esprimersi – concludono da Area 101 -. Per i donatori ci sarà una ricompensa: un ingresso gratuito ad una proiezione della nostra prossima rassegna cinematografica nella bellissima location di Villa Restelli ad Olgiate Olona (VA) e per donazioni di €50 la Tessera Socio Area 101 in omaggio (mostrando la ricevuta della donazione)».

Per informazioni chiama il 3292111160 oppure visitare il sito www.area101.it/sostienici

IBAN AREA 101: IT 23N 02008 50470 0000 40400081

Il tuo 5×1000 ad AREA 101: scrivi 9003 1350 128