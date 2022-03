L’accordo sui frontalieri all’ordine del giorno del Parlamento svizzero

L’accordo sui frontalieri è all’ordine del giorno nei lavori del parlamento svizzero.

Al Consiglio nazionale, la decisione sull’intesa tra Svizzera e Italia sulla tassazione dei lavoratori è in programma per la giornata di oggi.

Il tema sarà affrontato a seguito di un primo punto in programma che riguarda lo stanziamento di fondi supplementari per mitigare le conseguenze del Coronavirus per la Confederazione. Dal Consiglio nazionale, la camera bassa del parlamento elvetico, è atteso il via libera alla ratifica dell’accordo fiscale con l’Italia che è stato sottoscritto dai due Stati nel dicembre del 2020.

L’intesa andrà a sostituire gli accordi del 1974 a seguito di una trattativa internazionale aperta da anni, per la sua entrata in vigore è necessaria la ratifica dei Parlamenti di entrambi i Paesi.