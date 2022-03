Gli Skorpions Varese partono con il piede giusto: 42-0 ai Redskins Verona

Inizia alla grande il campionato degli Skorpions Varese, che al “Franco Ossola” aprono la week 1 del campionato di Seconda Divisione con una roboante vittoria contro i Redskins Verona: 42-0 il finale.

Dopo il trionfo nel Campionato U18 (leggi qui), conquistato con una media punti stagionale impressionante, gli Skorpions guidati da coach Nick Holt sembrano continuare nello stesso solco e travolgono i Redskins Verona mostrando una superiorità schiacciante in ogni parte del campo.

21-0 il parziale dopo il primo quarto di gioco, grazie ai touchdown di Dylan Auriemma, Paolo Chiolerio e Alessandro Brovelli e relative trasformazioni su calcio di Andrea Girardi. Prima dell’intervallo arrotondano il vantaggio Leonardo Franchi e il QB Riccardo Crosta – autore di un’ottima prestazione – e gli Skorpions, sul 35-0, rallentano il passo, lasciando spazio alle seconde linee.

Ancora una meta nella ripresa, grazie ad una bella corsa di Andrea Posté (e trasformazione di Girardi) e partita chiusa con un quarto di anticipo a 42 punti.

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 1

Frogs Legnano vs Lions Bergamo 13-20

Skorpions Varese vs Redskins Verona 42-0

Daemons Cernusco vs Pirates Savona 40-6

Saints Padova vs Sentinels Isonzo 20-0