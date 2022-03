InfoComune. A Gazzada Schianno arriva la newsletter cartacea per chi non ama il digitale

Il Comune di Gazzada Schianno offre ai cittadini che vorranno farne richiesta, un nuovo servizio di informazione pensato per raggiungere tutti coloro che hanno poca confidenza con la tecnologia e il digitale.

Con i canali digitali a disposizione dell’Ente è possibile garantire un’informazione rapida e “a portata di mano”, ma per chi non è a suo agio con internet, whatsapp o i social, ma vuole comunque restare aggiornato, è nato il nuovo servizio “InfoComune”, la newsletter su carta con una selezione delle notizie più importanti già apparse sui canali digitali del Comune di Gazzada Schianno.

InfoComune è un servizio su richiesta che raggiungerà i cittadini direttamente a casa con cadenza regolare. Tutti coloro che vorranno riceverla potranno chiamare il numero 0332 875172 o scrivere a comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it.

Per chi invece vuole continuare a seguire l’informazione sui suoi dispositivi mobili, oltre al sito internet comunale www.comune.gazzada-schianno.va.it esistono diverse possibilità, dalla newsletter via e-mail al richiestissimo sevizio di informazione via WhatsApp. Chi ama i social invece può seguire la pagina facebook ufficiale Comune di Gazzada Schianno con aggiornamenti quotidiani, o la pagina Instagram bibliotecagazzadaschianno_ con le attività della Biblioteca Comunale e tutti gli eventi culturali del momento.