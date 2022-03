La Coelsanus a Cecina alla ricerca di un altro passo avanti

Quello che attende la Robur et Fides di coach Donati è un viaggio in Toscana che potrebbe dare – in caso di vittoria – una direzione definitiva al campionato della Coelsanus. Domenica 20 marzo (palla a due alle ore 18) i gialloblu scenderanno in campo sul parquet di Cecina per la 23a giornata di stagione regolare e in caso di successo potrebbero affrancarsi in via quasi definitiva dalla lotta salvezza restando, al contrario, in corsa per i playoff.

Strappare due punti al PalaPoggetti però non sarà semplice: la Sintecnica è penultima in classifica ed è quindi alla ricerca di un successo che le consentirebbe sia di allontanare (o almeno tenere a distanza) l’ultimo posto, quello della retrocessione diretta, sia di inseguire a sua volta la permanenza in B senza passare dai playout. Il punto cruciale è fissato in questo momento a quota 18 dove sono attestate Firenze ed Empoli (quest’ultima in ottima condizione): stando così la classifica una delle due “cadrebbe” nel playout e quei quattro punti di margine che vanta la Robur sulle due toscane devono essere difesi – e possibilmente aumentati – a tutti i costi.

La Coelsanus ha vissuto una settimana tranquilla: il gruppo ha potuto sfruttare il turno di stop al campionato (disputata la Coppa Italia: per la Serie B ha vinto Roseto in finale con Cividale) per recuperare qualche acciacco e preparare al meglio la gara in terra toscana. Allegretti e compagni però non potranno contare – al 99% – sull’accoppiata Librizzi-Virginio vista la contemporaneità della partita dell’Openjobmetis in casa contro Pesaro. Quella di Cecina sarà la prima di due trasferte per Varese che ha ben sfruttato il mese con tante partite interne (unico KO con Pavia, nel frattempo risalita al quinto posto): venerdì prossimo (25 marzo l’atteso derby del PalaBorsani contro gli Knights Legnano).

In casa Coelsanus occhi puntati soprattutto sull’attacco di Cecina, assai imprevedibile visto che in diverse occasione la squadra di Roberto Russo ha offerto prove molto consistenti (ma di recente ha inanellato una lunga serie di sconfitte): il tiratore Sperduto, 18 punti di media, e l’energico lungo Milojevic (14+6 a partita) sono i principali terminali di un quintetto completato dal play Banchi, da Artioli e Fioravanti.