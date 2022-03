Robur beffata a Cecina negli ultimi secondi di gara (87-86)

Una tripla messa a segno da Lorenzo Pistillo a 7″ dalla sirena finale, e un successivo errore all’ultimo respiro di Marco Allegretti hanno incorniciato la beffarda sconfitta della Colesanus Varese sul campo di Cecina: 87-86 il risultato a favore dei toscani in piena lotta salvezza, mentre la Robur resta nel gruppo dei possibili playoff ma vede allo stesso tempo avvicinarsi la “linea” che segnala i playout.

Finisce così con un verdetto negativo una gara che poteva dare alla squadra di Donati un ulteriore spinta verso l’alto: pur priva di Librizzi e Virginio, impegnati con la Openjobmetis, i gialloblu hanno duellato per tutto l’incontro con una Cecina che ha finora raccolto meno del valore della sua rosa. I toscani, stavolta, erano in buona forma offensiva e sono tornati a rasentare quota 90 con Sperduto (21 nonostante il 2-10 dall’arco) a guidare l’attacco.

I varesini hanno risposto con quattro uomini in doppia cifra: ai 18 di Maruca e Spatti e ai 17 di Allegretti (con 10 rimbalzi) si sono aggiunti i 14 punti pesanti di un ottimo Somaschini, mentre è mancato Pilotti che si è fermato a un brutto 1/8 dal campo. La Coelsanus non ha, in fin dei conti, capitalizzato l’ottimo avvio di partita che la ha portata a condurre di 9 alla prima pausa: i 32 punti subiti nel secondo quarto hanno rimesso Cecina avanti ma poi la gara è proseguita con un certo equilibrio sino al finale, già descritto, doloroso per i gialloblu.

Ora il calendario propone uno scontro affascinante, il derby di venerdì sera (25 marzo, 20,30) al PalaBorsani di Castellanza tra la Robur e una Legnano scottata dal netto KO appena rimediato sul campo della capolista Vigevano. Il pronostico pende senza dubbio dalla parte degli Knights, ma questa Coelsanus ha già saputo stupire in più di una occasione.

Sintecnica Cecina – Coelsanus Robur et Fides Varese 87-86

(16-27, 48-48, 65-67)

R&F Varese: Maruca 18 (4/5, 1/2), Spatti 18 (2/5, 4/4), Allegretti 17 (5/10, 1/2), Somaschini 14 (4/5, 1/4), Macchi 6 (2/2 da 3), Trentini 5 (2/3, 0/1), Pilotti 2 (1/3, 0/5), Sorrentino 2 (1/1), Gaye 2, Dal Ben 2 (1/1). Ne Veronesi. All. Donati.

CLASSIFICA: Vigevano 38; San Miniato, Omegna 36; Legnano 28; Langhe Roero, Pavia 26; R&F Varese, Piombino, Lib. Livorno 22; Pielle Livorno*, Firenze, Empoli 20; Oleggio 16; Sangiorgese*, Cecina 14; Borgomanero 6.