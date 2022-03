La Pro Patria mette nel mirino il Fiorenzuola, Sala: “Vittoria sulla Giana già alle spalle”

La scossa è arrivata domenica allo Speroni, adesso il fuoco per raggiungere la salvezza deve continuare ad ardere. Ultimo turno infrasettimanale di campionato per i tigrotti della Pro Patria, che domani, mercoledì 16 marzo, scenderanno in campo al Pavesi di Fiorenzuola D’Arda per cercare la prima doppia vittoria consecutiva stagionale dopo la “manita” rifilata alla Giana Erminio.

«Abbiamo già dimenticato la partita di domenica, adesso siamo concentrati unicamente sul Fiorenzuola», così il mister Massimo Sala, nella conferenza stampa pre-partita, prova a tenere alta la tensione agonistica dei tigrotti, reduci da un importante 5 a 1 che, oltre alla tripletta di Piu, ha visto anche il ritorno in campo di Lombardoni e Bertoni. Una giornata praticamente perfetta.

«Poter schierare Lombardoni sarà un fattore in più, siamo contenti e felici per lui perché sono stati otto mesi difficili – continua Sala -. Siamo pronti ad accoglierlo e ben felici di poterlo nuovamente allenare. Le prestazioni di Vezzoni e Fietta? Vorrei non parlare dei singoli, siamo contenti di aver ritrovato qualche ragazzo disponibile nella forma migliore ma soprattutto siamo un gruppo di uomini che ha la totale fiducia della società e del sottoscritto. Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche, sta a noi trovare l’undici giusto da schierare: questa settimana ci attendono due partite, partiamo alzando il livello di attenzione».

L’obiettivo dei tigrotti sarà dunque quello di agganciare in classifica il Fiorenzuola (a +2 con 34 punti) che, fanno notare i colleghi, arriva da quattro risultati utili consecutivi, con appena 8 reti subite nelle ultime 11 gare ma al contempo con qualche difficoltà in attacco, raramente a rete due volte nella singola partita.

«Le statistiche non hanno nessun valore – sottolinea il mister – da qui alla fine sono tutte partite difficili, come abbiamo detto la settimana scorsa e quella precedente ancora. Continuiamo a pensare così (di partita in partita, ndr.) ma soprattutto, cerchiamo di tenere alta l’attenzione, nei particolari, nei duelli e negli 1vs1 rispettando sempre i valori in campo».

Inoltre, c’è da vendicare la grandissima amarezza dell’andata, quando a novembre Palmieri castigò la Pro Patria nelle proprie mura al 94’, interrompendo il mese di imbattibilità messo a referto dai tigrotti guidati da Luca Prina. Per il Fiorenzuola pressoché certo l’utilizzo domani del collaudatissimo 433 da parte di Luca Tabbiani, sulla panchina dei piacentini dal 2019. Discorso simile per i bustocchi, in campo con il 352 – modulo che talvolta va in difficoltà contro il tridente – ma senza la certezza di sapere (escluso lo spogliatoio) quelli che saranno gli interpreti, anche se a sensazione sembra impossibile un’esclusione di Piu, vista la recentissima tripletta e i cinque gol consecutivi nelle ultime tre gare.

«La partita di domani sicuramente non sarà facile – conclude Sala -. presenterà parecchie difficoltà: il Fiorenzuola gioca con lo stesso mister da tre anni, hanno un’identità ben precisa. La partita ci dovrà comunque dare dei messaggi positivi e per il finale di campionato. Messaggi anche per un discorso di continuità».

DIRETTAVN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

CLASSIFICA: Sudtirol 76; (playoff:) Padova 69, FeralpiSalò 58, Renate 55, Lecco e Triestina 47, Pro Vercelli e JuventusU23 46, Piacenza 41, AlbinoLeffe 37 -; Mantova e Virtus Verona 35, FIORENZUOLA 34 , Trento 32, PRO PATRIA 32 -; (playout): Pro Sesto 30, Pergolettese 29, Seregno e Legnago 27; Giana 26.

ARBITRI: Sarà Enrico Gigliotti della Sezione di Cosenza ad arbitrare Fiorenzuola – Pro Patria, in programma per Mercoledì 16 Marzo alle ore 18.00 presso il Velodromo “Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda. A completare la terna, gli assistenti Andrea Bianchini della Sezione di Perugia e Giampaolo Jorgji della Sezione di Albano Laziale. Quarto Ufficiale Francesco Lipizer della Sezione di Verona