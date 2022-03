Lavori in autostrada: chiusura diurna degli svincoli di Solbiate. Traffico vietato di notte in quelli di Buguggiate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di potatura delle essenze arboree, dalle ore 10:00 alle 16:00 di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 marzo, con orario 10:00-16:00, sarà completamente chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria o di Castronno.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti consecutive di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 marzo, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate sia in entrata verso Milano sia in entrata verso Varese.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire la prosecuzione dei lavori di ammodernamento e consolidamento delle gallerie, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 marzo;

-nelle due notti consecutive di mercoledì 16 e giovedì 17 marzo, con orario 21:00-5:00:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate.

-sarà chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso.