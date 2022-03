Le viole di Insieme per Sesto per l’Ucraina

Le viole di Sesto Calende per la pace in Ucraina. Proseguono nella città tra Ticino e Verbano le iniziative solidali, dopo la raccolta di farmici e di indumenti per la popolazione vittima dell’invasione russa dello scorso 24 febbraio.

Domenica 27 marzo in viale Italia, a partire dalle ore 10, Insieme per Sesto, gruppo civico della politica locale sestese, organizza un banchetto nel quale sarà possibile acquistare delle viole, il cui ricavato andrà interamente devoluto all’emergenza Ucraina.

“Sarà l’occasione non soltanto per fare raccogliere soldi per il popolo ucraino, ma anche per ascoltare i cittadini sui problemi che riguardano Sesto Calende” spiega il gruppo, rappresentato in consiglio comunale dall’ex sindaco Roberto Caielli, Floriana Tollini e dal capogruppo Giancarlo Rossi.