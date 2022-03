L’inserimento graduale dei due gemellini ucraini alla primaria Mazzini di Varese

La mamma partecipa alle lezioni assieme alla classe per l’inserimento graduale dei due gemellini di 9 anni, Martin e Maiia arrivati dall’Ucraina settimana scorsa e iscritti in meno di 24 ore alla primaria Mazzini di via Como, vicino all’appartamento in cui hanno trovato alloggio e dove frequentano regolarmente le lezioni.

La macchina dell’accoglienza si è subito attivata per accogliere i piccoli e la loro mamma in una rete di sostegno che vede le istituzioni cittadine, Comune e Istituto comprensivo Varese 1 in primis, collaborare con le associazioni per garantire a mamma e bambini un sostegno il più possibile completo alle loro necessità.

«Ringrazio di cuore le insegnanti e il personale amministrativo per la prontezza e la straordinaria disponibilità che hanno reso possibile accogliere con gioia questi bambini la cui integrazione procede per gradi e con estrema delicatezza», racconta la preside Luisa Oprandi, raccontando di come la comunicazione tra i giovanissimi, facilitata dalla mediatrice, si esprima anche attraverso piccole attenzioni, gesti gentili, disegni di pace e parole: le prime in italiano imparate dai due nuovi alunni e quelle in ucraino imparate dai compagni di classe.

Con l’aiuto del centro NAI, dove si apprendono i primi rudimenti della lingua italiana, i gemellini stanno imparando suoni e caratteri del nostro alfabeto, diverso da quello cirillico usato in Ucraina.