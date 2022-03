L’Italia perde contro la Macedonia ed è eliminata dal mondiale di calcio

Una doccia freddissima per il calcio italiano che con la sconfitta subita questa sera a Palermo dice addio ai prossimi Mondiali. Al Barbera gli Azzurri escono infatti sconfitti dallo spareggio contro la Macedonia del Nord, che, dopo aver superato l’Italia, affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo per aggiudicarsi in extremis la partecipazione a Qatar 2022. (foto Nazionale di Calcio Italiana)

Decisivo il gol di Trajkovski, attaccante proprio ex Palermo, che in pieno recupero ha trafitto con un potente destro all’angolino Donnarumma eliminando così i ragazzi di Mancini, sterili sotto porta durante i 90 minuti. Per l’Italia si tratta di una eliminazione (purtroppo) storica , la seconda esclusione consecutiva dopo Russia 2018: mai infatti gli Azzurri avevano saltato due edizioni consecutive della Coppa del Mondo. E così la gioia di appena qualche mese fa, con la conquista dell’Europeo a Wembley, si è velocemente trasformata in un incubo sportivo.