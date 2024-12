Processo Open Arms, Salvini assolto: “Il fatto non sussiste”

La sentenza del tribunale di Palermo è arrivata pochi minuti prima delle 19,30: Matteo Salvini è stato assolto da entrambi i reati per cui era a processo, ovvero sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio in relazione al caso Open Arms, che risale al 2019.

“Il fatto non sussiste”, dunque assoluzione con formula piena per il ministro dei Trasporti che cinque anni fa – nel suo ruolo di ministro dell’Interno, aveva negato lo sbarco a 147 migranti, tra i quali 27 minori dalla ong spagnola Open Arms. Un braccio di ferro durato per diciannove giorni.

L‘accusa aveva chiesto una condanna a 6 anni di carcere.

Alla lettura della sentenza è scattato un lungo applauso da parte di amici e sostenitori presenti in aula, e anche alla Camera si è salutato con applausi il verdetto di assoluzione.

«Dopo tre anni hanno vinto il buon senso, la Lega e l’Italia», sono state le prime battute di Salvini raccolte dai giornalisti presenti. Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per la sentenza: «Difendere i confini italiani non può essere mai un crimine – ha scritto in un messaggio su X – Una grande notizia l’assoluzione di Matteo Salvini. Proseguiamo insieme, con tenacia e determinazione, per combattere l’immigrazione illegale, il traffico di essere umani e difendere la sovranità nazionale».

Il fondatore di Open Arms Oscar Camps ha detto che dopo la lettura delle motivazioni della sentenza valuterà insieme ai legali dell’organizzazione se fare ricorso in appello, auspicando che anche la Procura impugni la sentenza