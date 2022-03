Monopattino e bicicletta: due incidenti in poche ore a Gallarate

Due incidenti nelle ultime ore a Gallarate hanno coinvolto una bicicletta e un monopattino. In entrambi i casi le conseguenze sono state relativamente gravi con due persone trasportate in codice giallo in ospedale.

Il primo si è verificato attorno alle 3.30 in Largo Camussi. Un giovane di 25 anni, che si muoveva con un monopattino elettrico, è rimasto ferito in un incidente ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Antonio.

Stessa sorte è toccata a un uomo di 58 anni che percorreva corso Sempione in sella alla sua bici quando è stato investito. Anche per lui sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo. Sul osto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.