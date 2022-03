Pasquale Ruju inaugura la rassegna Incontro con l’autore a Oleggio

Pasquale Ruju inaugura giovedì 17 marzo alle 18 la rassegna Incontro con l’autore 2022 , alla Biblioteca Civica di Oleggio (Vicolo Chiesa 3, Oleggio).

Pasquale Ruju presenterà il noir Il codice della vendetta (edizioni e/o). Ruju, classe 1962, ha lavorato per teatro, cinema, televisione, radio. E’ un autore storico della Sergio Bonelli Editore, con cui collabora dal 1994; ha firmato oltre 150 storie per albi di Dylan Dog, Nathan Never Tex, Martin Mystère. Suoi anche i graphic novel Nuvole nere e Ballata per un traditore (su soggetto di Massimo Carlotto). Il suo primo romanzo, Un caso come gli altri (e/o 2016) è stato finalista al premio Scerbanenco 2016.

Il codice della vendetta (2021, finalista al premio Scerbanenco 2021) è il terzo romanzo della serie che ha come protagonista il reporter Franco Zanna, dopo Nero di mare e Stagione di cenere (tutti per edizioni e/o).

Di lui scrive Milanonera: “Pasquale Ruju è riuscito in un compito molto difficile, con il suo nuovo romanzo Il codice della vendetta (E/O edizioni, pp. 240) ha mostrato il lato autentico di questi luoghi, ha svelato l’Olbia e la vita dei sardi che lavorano ogni giorno dietro i lustrini e le bottiglie di Magnum. (…) Uno stile il suo pulito, semplice eppure ricercato, la sua Sardegna è una parte fondamentale del racconto e il fascino misterioso dell’Isola contribuisce a creare un’atmosfera unica”.

Prenotazioni presso la Piccola Officina del Libro (Corso Giacomo Matteotti 33 Oleggio, email piccolaofficinalibro@gmail.com). E’ richiesto il green pass.

Il programma delle presentazioni con gli autori a Oleggio

La rassegna è realizzata dalla Piccola Officina del Libro con il patrocinio del Comune di Oleggio e la collaborazione della Biblioteca Civica E. Julitta. Ecco il programma per il periodo marzo/maggio.

31 marzo ore 18.00 Biblioteca Civica Oleggio – Roberta Covelli presenta Argomentare è diabolico (Editore EffeQu) – dialoga con Massimo Salomoni (esperto di comunicazione e social media, CEO di Smack – Comunicazione di Parola)

8 aprile ore 18.00 Biblioteca Civica Momo – Erica Gibogini presenta In trappola – Ferragosto in giallo sul lago d’Orta (Editore Morellini) – dialoga con Federica Mingozzi

21 aprile ore 21.00 Biblioteca Civica Oleggio – Alessandro Bertante presenta Mordi e fuggi – Il romanzo delle BR (Editore Baldini+Castoldi) – dialoga con Roberto Morandi (giornalista di VareseNews)

6 maggio ore 21.00 Biblioteca Civica Oleggio – Chiara Moscardelli presenta La ragazza che cancellava i ricordi (Editore Einaudi) – dialoga con Stefania Radman (giornalista di VareseNews)

20 maggio ore 18.00 Biblioteca Civica Oleggio – Danilo Sacco presenta Siamo tutti complottisti? (Editore I libri di Emil) – dialoga con Maria Paola Arbeia (giornalista di La Stampa)