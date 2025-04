A Oleggio centro medico chiuso dai Carabinieri per esercizio abusivo della professione di fisioterapista

Nella giornata di ieri, giovedì 17 aprile, i carabinieri della Compagnia di Novara hanno eseguito un sequestro preventivo di macchinari e strumentazione in un centro medico e massofisioterapico di Oleggio, in via Lumaca n. 2/A, facendone di fatto cessare l’attività.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Novara su richiesta del Pubblico ministero. Le indagini avrebbero permesso di accertare che il titolare del centro medico esercitava abusivamente la professione di fisioterapista almeno dal gennaio del 2024, senza aver conseguito il titolo di studio necessario. Nello stesso procedimento penale risulta indagato il medico che nel periodo interessato aveva assunto la direzione sanitaria del centro.

Le indagini che hanno condotto all’emissione della misura cautelare scaturiscono dalla segnalazione di un maresciallo dell’Arma, in servizio al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Novara, il quale si era rivolto al centro a seguito di un infortunio subito, accorgendosi che poteva esserci un esercizio abusivo della professione, poi accertato a seguito di indagini avviate dall’Ufficio.