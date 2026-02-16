Terminati i lavori sul ponte del Villoresi sulla Statale “del ponte di Oleggio”
Avviati nell'estate 2025, provocavano disagi alla circolazione. Le lavorazioni sono ancora in corso ma non interessano più la sede stradale e non comportano più il senso unico alternato
Dopo mesi di disagi, con preoccupazioni anche dei sindaci della zona e polemiche politiche, sono terminati i lavori sul ponte Villoresi sulla Statale 527 tra Lonate Pozzolo e Oleggio. Lavori che comportavano un senso unico alternato che creava code sull’asse “del ponte di Oleggio”
I lavori che interessavano la sede stradale, informa il sindaco di Oleggio Andrea Baldassini, sono stati completati nella mattina del 16 febbraio.
«Da oggi riaperto in entrambi i sensi il ponte sul canale Villoresi. Ho sentito Anas questa mattina e i lavori sulla sede stradale sono terminati» spiega Baldassini. «Mancano alcune lavorazioni al di sotto e sui lati che però non comprometteranno il traffico passante».
La preoccupazione per l’impatto del cantiere (che in una prima fase aveva previsto la chiusura completa dell’asse della Statale) aveva provocato anche una petizione nella primavera 2025, con la richiesta del rinvio dopo il periodo estivo.
