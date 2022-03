Precipita al suolo a Vergiate un parapendio a motore: soccorso in elicottero un ferito di 66 anni

Un parapendio a motore è precipitato al suolo a Vergiate. È accaduto intorno alle 16.30 di martedì 15 marzo in un prato di via dei Prati nei pressi della frazione di Cimbro.

Galleria fotografica Precipita a Vergiate un parapendio a motore 4 di 8

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario a soccorrere il ferito. Per prestare le cure all’uomo sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto in fase di decollo (la zona è frequentata come punto di partenza delle vele). I carabinieri di Gallarate stanno ancora lavorando per identificare la persona.