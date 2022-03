Problema in una cisterna, operaio soccorso in fabbrica a Jerago

Un operaio di 46 anni è stato soccorso in una fabbrica di Jerago con Orago, per una intossicazione da sostanze pericolose .

L’allarme è scattato alle 14.30 di oggi, lunedì 28 marzo, in uno stabilimento meccanico di via Dante, sotto il centro di Jerago.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate: l’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo (non in immediato pericolo di vita).

Sono arrivati anche i carabinieri di Gallarate e il nucleo Infortuni sul lavoro di Ats Insubria. Secondo le prime informazioni l’episodio è avvenuto in corrispondenza di una cisterna (la foto è d’archivio e non riferita allo specifico episodio).