Raccolta differenziata, nuovo corso a maggio: ecco cosa cambia a Varese

Sono molte le novità che dai primi giorni di maggio diventeranno operative a Varese sulla raccolta differenziata in occasione dell'”avvio a regime” della gestione Sangalli. Il mese di aprile sarà dedicato alla consegna a domicilio dei nuovi kit, mentre da maggio in poi la raccolta verrà effettuata secondo il nuovo calendario fissato dalla nuova ditta Sangalli.

«Il nuovo servizio di igiene urbana porta a Varese nuovi servizi, sistemi innovativi e tante novità che miglioreranno ancora di più la nostra città – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – In questi mesi abbiamo lavorato con la nuova società che si occuperà del servizio per potenziare l’offerta al cittadino, imprese e commercianti. Ma non solo: gli obiettivi sono quelli di migliorare sempre di più la nostra capacità di raccolta differenziata e di pulizia della città. Grazie ai nuovi sistemi che verranno introdotti da maggio potremo migliorare la qualità della vita dei cittadini, il decoro della città e l’ambiente in cui viviamo grazie ad una percentuale maggiore di raccolta differenziata».

Un altro obiettivo importante è quello della riduzione dei rifiuti su cui si sofferma l’assessore all’Ambiente Nicoletta San Martino: «Il tema non è solo quello di premiare chi produrrà meno rifiuti – spiega l’assessore – ma anche quello di avviare una serie di campagne e servizi che possano favorire una sensibilizzazione maggiore su alcuni obiettivi come ad esempio quello della riduzione dello spreco alimentare o del riuso dei materiali che, a fronte di risultati già ottimi di raccolta differenziata in città, possono portare ad una ulteriore riduzione dei rifiuti, con risparmio per i cittadini che recuperano alimenti o oggetti ancora fruibili, a minori costi di smaltimento e quindi a vantaggio per l’ambiente in termini di minori emissioni».

DISTRIBUZIONI IN CORSO: COME FUNZIONA

Nicoletta San Martino con Giacomo Fossati, direttore tecnico della Sangalli

Le distribuzioni dei nuovi kit per la raccolta differenziata sono già in corso: tra i primi a riceverli sono i cittadini che abitano in case singole o con pochi proprietari. I primi quartieri raggiunti sono stati Schiranna e Capolago. Una consegna che proseguirà secondo i risultati del censimento delle utenze in corso, e che si concluderà verso la fine del mese di aprile.

La consegna dei kit, contrariamente agli anni scorsi, avviene casa per casa: è preceduta da una lettera di avviso che specifica cosa e quando verrà consegnato e contiene una possibilità di delega. Nei condomìni sarà esposta anche una locandina, dove si può segnalare la delega per il ritiro delle attrezzature. Nel caso in cui non si potesse essere in casa nel giorno fissato e non si potesse delegare, verrà consegnato un avviso di mancata consegna, che spiegherà qual è il punto di recupero dove ritirare le proprie attrezzature.

Nel giorno della consegna, chi abita in condominio riceverà la sua fornitura annuale di sacchi e il bidoncino areato per l’umido, chi abita in case singole riceverà oltre ai sacchi, anche i tre bidoni necessari più il bidoncino dell’umido. Il condominio infine riceverà i bidoni condominiali.

NUOVI COLORI PER SACCHI E BIDONI

I bidoni e i sacchi della differenziata cambiano colore: «Varese d’ora in poi sarà completamente allineata all’Europa, utilizzando i colori segnalati nelle direttive- spiega Giacomo Fossati, direttore tecnico della Sangalli – Blu per la carta, giallo per la plastica, grigio per il secco (anche se il primo anno il sacchetto sarà rosso per meglio riconoscere le raccolte non conformi) verde per il vetro e marrone per l’umido». I nuovi bidoni saranno, più precisamente, tutti di corpo grigio ma con il coperchio del colore del rifiuto da differenziare.

Tutti i sacchetti saranno dotati di tag rfid, anche se solo quello del secco servirà a definire se applicare la tariffa puntuale. Per questo motivo è fondamentale non usare il sacco rosso prima del primo maggio. La tariffa infatti NON partirà dal primo maggio: «Per decidere con l’amministrazione se e quale sarà la tariffa puntuale ci vuole un periodo di studio e sperimentazione – Continua Fossati – Ci vorrà qualche mese prima di decidere». Tra le novità ci sarà anche il nuovo modo di raccogliere il rifiuto secco in condominio: i sacchi di ognuno andranno infatti esposti, uno per uno, come succede ora con la plastica. Un cambiamento che porterà sicuramente anche a un cambio di abitudini.

NOVITA’ NELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA: ARRIVA LA DOMENICA IN PIATTAFORMA E IL CENTRO AMBIENTALE MOBILE

Cambiano gli orari della piattaforma ecologica, dove gli arrivi delle utenze domestiche e non domestiche non si sovrapporranno più: in particolare, alle utenze domestiche saranno dedicati tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, tutta la giornata del sabato e, novità, la mattina della domenica. Una novità legata alla piattaforma ecologica è anche l’avvio del nuovo Centro ambientale mobile: si tratta di un container che verrà posizionato in giorni prestabiliti in vari punti della città, dove i cittadini potranno consegnare rifiuti speciali come elementi elettrici, elettronici, rifiuti con carattere di pericolosità, lampade, oli di cucina e o motore esauriti senza recarsi alla piattaforma. Per accedere a quest’ultima, infine, verrà consegnata una specifica tessera per entrare, contrariamente a come avvenuto fino ad oggi.

RACCOLTA OGNI SETTIMANA PER PLASTICA E CARTA

Cambia anche la tempistica della raccolta differenziata porta a porta: Plastica e carta verranno d’ora in poi raccolte ogni settimana. Per secco e umido continua la tempistica bisettimanale mentre il vetro, per le utenze domestiche, continuerà ad essere raccolto ogni due settimane. Le utenze non domestiche che ne fanno richiesta potranno invece chiedere anche la raccolta settimanale.

Per le utenze commerciali vengono attivati i servizi porta a porta per il ritiro delle cassette di legno, plastica e imballaggi di cartone. Bar e ristoranti del centro storico potranno avere la raccolta porta a porta domenicale dell’umido, mentre sarà potenziata la raccolta degli oli esausti.

LA RACCOLTA DEL VERDE PARTE DA METÀ APRILE, SU ABBONAMENTO. PER GLI INGOMBRANTI RITIRO GRATUITO

Infine, la raccolta del verde porta a porta ripartirà da metà aprile con un nuovo metodo di pagamento. Se prima infatti il ritiro veniva pagato volta per volta, da metà aprile sarà previsto un abbonamento: che inizialmente sarà pagabile per bonifico, ma poi sarà possibile pagarlo con carta di credito o paypal. Naturalmente, è sempre possibile, anche ora, conferire il verde alla piattaforma ecologica.

DAL MANUALE AL CANALE TELEGRAM AL NUMERO WHATSAPP: LE NOVITA’ DELLA COMUNICAZIONE

Nella presentazione hanno avuto uno spazio importante anche i mezzi di comunicazione delle informazioni: innanzitutto il nuovo sito «Che avrà oltre alle informazioni anche una serie di servizi utili e sarà consultabile in ben 10 lingue, tra cui il cinese, lo spagnolo, il russo e il rumeno – spiega Fossati – Il portale varesepulita.it sarà attivo a partire dalla prossima settimana: saranno indicati i calendari di raccolta e tutte le tappe della piattaforma ecologica mobile che sarà posizionata di volta in volta in punti diversi della città e sarà possibile prenotare i servizi». E’ previsto a breve però anche un numero whatsapp che sarà dedicato alle segnalazioni, e un canale telegram (t.me/varesepulita) che sarà dedicato alle informazioni sull’avvio di nuovi servizi.

Tutta questa tecnologia sarà però compensata da uno strumento super classico: il manuale d’istruzioni. Non un libretto, ma un vero tomo di 50 pagine con tutte le informazioni utili su come fare una corretta raccolta differenziata partendo da un nuovo stile di vita, ma anche le indicazioni sui momenti di raccolta e sulla destinazione corretta dei rifiuti.

NUOVA APP PER GLI SMARTPHONE: SI CHIAMA RICICLARIO

Entrerà in funzione intorno a maggio anche la nuova app per gli smartphone: si chiama Riciclario ed è già presente negli stores apple e google, ma non è ancora aggiornata alla città di Varese.

La nuova app avrà le date dei passaggi della raccolta differenziata, un ecodizionario che spiega dove buttare i rifiuti, la possibilità di prenotare i servizi e le principali informazioni. Ma, novità, sull’app ci sarà una bacheca del riuso, dove oggetti non piu utilizzati possono, prima di essere buttati, scambiati con altri cittadini. Infine, nella app come nel sito – ci sarà anche una sezione Tari: che per ora servirà per gestire le utenze, ma che in seguito potrà diventare anche punto di pagamento del tributo. «E’ un argomento su cui stiamo lavorando con l’Amministrazione» ha spiegato Fossati.