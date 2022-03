Cairate capitale del restauro con Restauri Rari

Prende il via venerdì 25 marzo l’ottava edizione degli incontri sul restauro che da alcuni anni porta in Valle Olona i più importanti restauratori italiani e accende focus su esperienze di grande rilievo a livello nazionale

Dal prossimo 25 marzo Cairate torna capitale del restauro con l’ottava edizione di Restauri Rari, un ciclo di incontri organizzato da Agostino Alloro e dalla Pro Loco di Cairate che da alcuni anni porta in Valle Olona i più importanti restauratori italiani e accende focus su esperienze di grande rilievo a livello nazionale.

Ad aprire il ciclo di incontri, che proseguirà fino al mese di maggio, sarà Ciro Castelli, uno dei più importanti restauratori italiani e docente dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che venerdì 25 marzo presenterà il restauro del supporto dell’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci.

Appuntamento quindi venerdì 25 marzo, alle ore 21, presso l’Auditorium di Cairate in piazza Libertà, con ingresso libero.

Una proposta culturale di alto livello, come dimostra il patrocinio del Comune di Cairate, della Provincia e di Unpli Lombardia, e soprattutto dell’Ordine degli Architetti e di Cna Restauro di Varese, che quest’anno avrà anche una valenza formativa, con i crediti per l’aggiornamento professionale continuo per gli architetti.

«Si tratta di incontri rivolti ad un pubblico che si occupa di restauro a livello professionale – spiega Agostino Alloro, restauratore e membro del consiglio direttivo della Pro Loco di Cairate – ma gli incontri sono aperti a tutti perché si tratta di temi interessanti anche per i non addetti ai lavori e di grande valore culturale proprio per lo spesso dei relatori».