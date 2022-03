Rolando Raggenbass ricordato ad Ascona

Il Museo Comunale di Ascona, che si trova nel centro storico della cittadina all’estremità settentrionale del Lago Verbano, ha inaugurato ed ospita fino al 15 maggio 2022 una mostra interessante e colorata con una quarantina di opere di Rolando Raggenbass (1950-2005) un artista originario del Sottoceneri, come i Ticinesi chiamano il versante meridionale del loro cantone.

La mostra era già stata prevista per l’anno 2020, ma l’emergenza pandemica ha costretto i promotori, tra i quali l’artista e compagna di vita del pittore, Luisa Figini, a rimandare l’esposizione che originariamente era prevista in occasione dei settanta anni dalla nascita e dei quindici anni dalla morte.

Raggenbass è stato un artista filosofo, che considerava se stesso una sorta di ‘raccolto’, il che lo rende anche solo per questo oggetto di curiosità prima ancora che di interesse più erudito. A Milano fu allievo del critico d’arte Zeno Birolli e si diplomò con una tesi su Paul Ricoeur; frequentò tuttavia anche i corsi di filosofia di Fulvio Papi all’università di Pavia. Negli anni Novanta frequentò Zurigo, Francoforte, Amburgo e Monaco, ma forse il primo riconoscimento di un certo rilievo va considerato nel 1997, quando venne allestita una mostra personale alla Fondazione Corrente di Milano. In vita il più importante riconoscimento in Svizzera fu probabilmente la retrospettiva dedicatagli dal Museo d’Arte di Mendrisio nel 2002, mentre nel 2012 fu il Museo Cantonale d’Arte, dopo la morte, a proporre un’antologica su di lui curata da Elio Schenini e Marco Franciolli.

È un artista Raggenbass che, al di là del giusto gusto personale, difficilmente deluderà l’osservatore.

Da non dimenticare, all’interno dello stesso Museo Comunale di Ascona, le sale dedicate in esposizione permanente all’artista Marianne von Werefkin (1860-1938) una buona pittrice espressionista russo-tedesca trasferitasi in riva al Verbano negli anni Venti del secolo scorso.

Museo Comunale d’Arte

Via Borgo 34 – Ascona (CH)

Orari: Martedì-sabato 10-12, 14-17. Domenica e festivi 10.30-12.30

Ingresso intero: 10.- CHF