Sara Dossena si ferma: la maratoneta di Gallarate ha deciso di ritirarsi

È stato un lungo viaggio quello di Sara Dossena, sempre nel segno della corsa. A 37 anni l’atleta nata a Clusone ma gallaratese di adozione ha deciso di chiudere la carriera agonistica, iniziata con l’atletica, proseguita con triathlon e duathlon e conclusa da maratoneta.

Nel mezzo qualche infortunio di troppo che le ha fatto saltare tappe importanti – come le ultime Olimpiadi di Tokyo -, diversi titoli italiano e anche il libro “Io, fenice”.

Sono stati i social i canali scelti per comunicare l’addio alle gare:

Vorrei scrivere tante cose, troppe cose, spiegare, raccontare , ma più ci penso e meno trovo le parole adatte per trasmettervi quello che sto provando… per questo mi limito a dire GRAZIE a chi mi ha sostenuta e fatta crescere in tutti questi anni. È arrivato il momento di girare pagina con serenità e consapevolezza.

Ora c’è tanta gente da allenare ( faticate voi per me), c’è tanto da studiare (-13 esami alla laurea magistrale per diventare biologa nutrizionista) e c’è poco tempo per preparare il matrimonio (3 giugno 2022).

PS: non sparirò dai social (come ho fatto in questi ultimi mesi) non vi siete liberati di me. In questo periodo ho solo sentito la necessità di staccare per capire che piega dare alla mia vita, ho semplicemente assecondato la mia volontà. Ora che ho le idee più chiare sono pronta a ripartire e condividere con voi il mio nuovo percorso.