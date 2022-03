Sara Magnoli alla biblioteca di Cassano Magnago per presentare “Fuori dal branco”

Le logiche del branco e delle gang, le difficoltà e le fragilità dell’adolescenza, con al centro un omicidio: Fuori dal branco (Pelledoca editore) è il nuovo romanzo della scrittrice di Ferno Sara Magnoli che con la sua scrittura indaga su una questione spinosa e delicata come quella delle baby gang.

L’autrice presenterà la sua ultima fatica alla biblioteca “Collodi” di Cassano Magnago, domenica 3 aprile: appuntamento alle 16.

L’incontro rientra nel ciclo di incontri con l’autore “Primavera di letture” promosso dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca e la libreria Millestorie.

La trama

C’è un rito di iniziazione per essere accettato dal gruppo. Il Cobra, capo indiscusso di una gang di minorenni, è stato chiaro ed Elia non può tirarsi indietro. Deve saltare di notte sul balcone di un’anziana donna che vive sola e terrorizzarla fino al punto che la mattina dopo la polizia troverà il suo corpo ai piedi del letto, senza vita. La polizia e la stampa concentrano l’attenzione sul branco di ragazzini e ragazzine che da un po’ effettuano raid di guerriglia urbana, insultando, spaventando e aggredendo.

Il padre di Elia non sospetta minimamente che il figlio faccia parte della gang. Ad aprirgli gli occhi sui contrasti interiori che il ragazzo sta vivendo, è un professore un po’ attempato che cerca di comprendere ciò che Elia sta attraversando: da una parte il desiderio di essere accettato dal gruppo di coetanei e dall’altra la paura e l’angoscia per la morte dell’anziana donna di cui si sente responsabile. Ma Elia non è solo e nella difficoltà del momento trova nell’amore per Futura un’ancora a cui aggrapparsi e nell’amicizia con il “baka” una spalla per condividere un segreto difficile da custodire.