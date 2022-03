Schiamazzi e musica notturna a tutto volume nell’edificio occupato abusivamente a Saronno

Schiamazzi e musica a tutto volume per tutta la notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo nell’edificio occupato abusivamente dai gruppi anarchici che gravitano intorno a Saronno. Non mancano le testimonianze tra il vicinato di via Galli dove dal pomeriggio di sabato 26 marzo è cominciato l’afflusso di giovani e l’accensione della casse.

A Saronno una delle ultime occupazioni abusive risaliva all’ottobre 2020, quando Collettivo Adespota, una delle sigle anarchiche della città, aveva occupato uno stabile privato in via San Francesco con tanto di striscioni e scritte dipinte sui muri.