Schiranna presa d’assalto nel weekend del Luna Park

Complici la giornata di caldo estivo, il ritorno del Luna Park e la voglia di normalità, la Schiranna nella prima domenica di primavera ha fatto il pienone di persone che già dal primo pomeriggio hanno raggiunto la località trasformata in grande parco divertimenti.

Galleria fotografica Domenica al Luna Park 4 di 13

La lunga coda sulla provinciale e ai parcheggi non ha scoraggiato centinaia di persone che si sono messe in in fila per un giro sulla giostra panoramica, la Casa degli Specchi, le Magic Mountain tra i grandi classici del divertimento varesino, tra una frittella e un tiro al bersaglio.

A causa dell’emergenza sanitaria le giostre del Luna Park mancavano infatti da Varese da due anni e la tanto attesa voglia di evasione ha richiamato ragazzi, famiglie, grandi e piccini.