Scontra tra un’auto e una moto, ferito un diciottenne a Cassano Magnago

Un’incidente stradale ha coinvolte un 18enne a Cassano Magnago. Si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto nella serata di martedì 29 marzo. L’impatto è accaduto in via Giovanni Pascoli intorno alle 19.15 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della croce rossa di Gallarate. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Gallarate.