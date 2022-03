Serie D, la Caronnese batte il Chieri 1-0

Ancora una vittoria per la Caronnese. Uno a zero sul Chieri grazie al gol di Daniele Rocco a metà secondo tempo, tre punti in classifica e quota 40 raggiunta, una lunghezza in meno dei piemontesi, decimo posto agguantato, 5 punti lontani dai playoff e 5 punti sopra i playout.

Una bella boccata d’ossigeno per i ragazzi di mister Scalise, protagonisti fin qui di un girone di ritorno da urlo in attesa della trasferta contro la capolista Novara di domenica 3 aprile: una sola sconfitta, ben dieci partite senza subire gol su 12 disputate, un ruolino di marcia davvero importante fatto di 7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta a Casale il 20 febbraio.

Il gol è il premio alla caparbietà di Rocco in area di rigore, il numero undici vince due rimpalli in area di rigore ed è freddo solo davanti a Edo sbloccando la partita. Gol numero 5 in campionato e dedica rivolta a Federico Corno, che assiste in stampelle alla vittoria dei compagni. Il calcio d’inizio della partita è stato battuto dalla piccola Noemi, giocatrice della Scuola Calcio della Caronnese.

IL TABELLINO

CARONNESE-CHIERI 1-0

CARONNESE (3-5-2): Angelina; Zeroli, Arpino, Cosentino; Coghetto (11’ st Diatta), Putzolu, Vernocchi, F. Esposito (41’ st Cretti), De Lucca; Rocco (35’ st Folla), Santi (20’ st R. Esposito). A disp.: Ansaldi, Galletti, Lazzaroni, Sardo, Panicucci. All.: Scalise.

CHIERI (4-3-3): Edo; Calò, Conrotto, Benedetto, Ciccone; Balan (35’ st D’Ippolito), D’Iglio, Pautassi; Poppa (11’ st Corsini), Ponsat, Foglia (28’ st Varvelli). A disp.: Gragnoli, Fioccardi, Ferrando, Renolfi, Modesti, Bove. All.: Didu.

ARBITRO: Moretti di Firenze.

MARCATORE: st 19’ Rocco.

NOTE: giornata coperta, terreno in erba sintetica. Spettatori 50 circa. Ammoniti: Conrotto, Putzolu, Ciccone, Ponsat, Cosentino, Santi, Didu, D’Iglio, Corsini. Angoli 5-7. Recupero 1’, 6’.

RISULTATI E CLASSIFICA

SERIE D GIRONE A – XXX GIORNATA

Mercoledì 30 marzo: Bra – Ligorna 3-2; Caronnese – Chieri 1-0; Casale – Novara 0-0; Pdhae – Gozzano 0-3; Rg Ticino – Imperia 1-1; Saluzzo – Lavagnese; 1-1 Sestri Levante – Varese 1-1; Vado – Borgosesia 1-1; Sanremese – Asti 1-1; Derthona – Fossano 1-0

CLASSIFICA: Novara 63; Sanremese 60; Derthona 50; Varese 48; Borgosesia, Casale 45; Bra 43; Gozzano 42; Chieri 41; Ligorna, Caronnese 40; Vado, Sestri Levante 39; Pdhae 37; Rg Ticino 35; Asti 34; Fossano 31; Imperia 29; Lavagnese 22; Saluzzo 18.