Si ribalta una bisarca a Vergiate e perde il suo carico di auto per strada

Una bisarca si è ribaltata a Vergiate, sulla rotonda del Sempione in direzione di Somma Lombardo. Il grosso mezzo, adibito al trasporto di automobili, si è rovesciato sulla carreggiata perdendo il suo carico. Almeno tre auto sono finite rovesciate sulla strada.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 e sul posto sono intervenuti i soccorritori in ambulanza per prestare le prime cure ad un 36enne, al momento soccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.