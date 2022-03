Stalking e minacce di morte, ai domiciliari un 70enne a Seregno

Stalking nei confronti della ex e del nuovo convivente di lei. Un uomo di 70 anni è stato colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e posto agli arresti domiciliari in casa sua a Verano Brianza.

L’uomo è accusato di aver reiteratamente violato le misure impostegli con quotidiani appostamenti presso l’abitazione della coppia accompagnate da comportamenti molesti e petulanti tali da far presumere l’incapacità dello stesso di orientare positivamente la propria condotta, nonostante la misura cautelare già in essere.

A ricostruire la vicenda i carabinieri di Seregno, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza. Dal novembre 2019, quando la donna aveva deciso di interrompere la breve convivenza poc’anzi avviata, l’uomo, accecato dalla gelosia, ancora invaghito e innamorato della donna, aveva cominciato a pedinare e seguire la donna e il convivente, disturbando le lezioni che seguivano i due suonando il clacson o bussando insistentemente alle vetrate delle aule.

Non solo questi gesti, ma anche minacce di morte nei confronti del nuovo compagno della donna e appostamenti, arrivando in un’occasione a strattonarla e a inseguirla. Le minacce e i continui soprusi hanno indotto la donna a nutrire un fondato timore di incrociare il molestatore e di temere per la propria incolumità, nonché per quella del nuovo compagno di vita, arrivando alla denuncia e ai provvedimenti restrittivi.