Successo per il mini corso di preparazione per diventare amministratori di condominio

Sono tante le persone, studenti e non solo, che questa mattina hanno partecipato al mini corso organizzato da Camera Condominiale Varese in collaborazione con la scuola ISIS Edith Stein di Gavirate,

I partecipanti si sono mostrati da subito volenterosi di apprendere nozioni inerenti a una realtà professionale stimolante e in continua evoluzione. Il corso aveva come obiettivo quello di introdurre i partecipanti alle nozioni basilari che regolano le attività del condominio, con focus principale sulla sua gestione amministrativa e gestionale.

“Vogliamo riportare i giovani, disorientati e demotivati dal periodo pandemico e dalla DAD, ad appassionarsi allo studio, alla formazione e ai percorsi di crescita professionale – spiega il Dott. Carullo, responsabile Scientifico di Camera Condominiale Varese – Il modello formativo ideato vuole essere l’occasione per molti giovani neo-diplomati e diplomandi di affacciarsi sul futuro con competenze utili e concrete imparando a conoscere una realtà, quella condominiale, che sempre di più rappresenta un elemento cardine nell’economia del nostro paese. L’indotto che ruota attorno all’ente condominio, citando a titolo esemplificativo benché non esaustivo il comparto edilizia e della consulenza professionale, sta infatti vivendo un momento fortemente positivo ed in contrasto rispetto a molti altri settori offrendo di conseguenza importanti sbocchi a livello lavorativo.”

Per l’Associazione Culturale Camera Condominiale di Varese, l’organizzazione di percorsi formativi ed informativi, come questo, rappresenta un tassello fondamentale nell’ampio puzzle di attività e progetti che verranno realizzati nell’anno 2022 in autonomia ed sinergia con le istituzioni presenti sul territorio.