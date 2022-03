Sul cancello dell’asilo di Besozzo tanti messaggi di pace

Dei bigliettini appesi con del filo sul cancello dell’Asilo Vasconi di Besozzo in occasione del 20 marzo 2022, giorno in cui si celebra la “Giornata della felicità e della pace”. Un bel messaggio da parte dei più piccoli, che assume ancor più significato nell’attuale momento storico, in cui la guerra incendia il cuore dell’Europa. I bigliettini, arrotolati, contengono delle frasi e sono destinati ai passanti.

Intorno sono appesi anche numerosi piccoli contenitori con all’interno stelline di pasta e un foglietto di istruzioni per l’uso che recita: “La Pace è serenità, essere tutti amici per sentirsi più felici!”. E ancora:

– Nelle notti buie…lanciane qualcuna in aria.

– Nelle giornate fredde…una manciata nel brodo caldo.

– In caso di troppi pensieri…contale tutte una ad una.

– Se desideri esprimere un desiderio…chiudi gli occhi e tieni una stella in mano. “Illuminiamo il mondo di pace, perché la pace è come tante stelline che ci illuminano e noi abitiamo tutti sotto lo stesso cielo!”.