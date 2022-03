Sventata evasione dal carcere di Busto Arsizio, detenuto aveva preparato una corda

La Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Busto Arsizio ha sventato un tentativo di evasione da parte di un detenuto. La notizia è stata confermata dalla comandante Rossella Panaro.

Il detenuto, un 22enne nordafricano arrestato circa due mesi fa per spaccio, aveva realizzato una corda fatta di lenzuola con dei ganci alle estremità ed era riuscito a portarla nella zona esterna, nei pressi del muro perimetrale.

L’occhio attento dei poliziotti, però, non si è lasciato sfuggire ciò che stava accadendo e l’intervento tempestivo ha evitato che il tentativo di fuga potesse essere messo in atto. Il detenuto è stato riportato in cella ed è ora sotto stretta sorveglianza. Per lui è stato chiesto il trasferimento.

Poche settimane fa era accaduto a Varese con successo anche se i due fuggitivi sono stati poi riacciuffati qualche giorno dopo.