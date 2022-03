Tre milioni gli ucraini in fuga dalla guerra: l’Unione Europea attiva la protezione temporanea

Dall’inizio dell’invasione militare russa dell’Ucraina il 24 febbraio, oltre tre milioni di persone sono fuggite dal paese e le Nazioni Unite stimano che più della metà siano bambini. Per rispondere a questa situazione senza precedenti e aiutare le persone in fuga da questo conflitto, l’UE ha convenuto in tempi record di attivare la direttiva sulla protezione temporanea. La direttiva, diventata immediatamente applicabile il 4 marzo, offre ora protezione immediata e uno status giuridico chiaro a milioni di persone.

La Commissione presenta oggi orientamenti operativi per assistere gli Stati membri nell’applicazione della direttiva. Si tratta di un documento completo che aiuterà coloro che arrivano nell’UE a godere di diritti effettivi e di livello coerente e gli Stati membri ad assumersi le loro nuove responsabilità.

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: “La decisione senza precedenti di concedere protezione immediata a tutti coloro che chiamano l’Ucraina casa è ora tradotta nella pratica. Per contribuire a rendere il processo il più agevole possibile, la Commissione sostiene gli Stati membri con orientamenti operativi — ad esempio, per garantire che le persone possano circolare senza impedimenti all’interno dell’Unione, si chiarisce che dovrebbero poter ricevere visti della durata di 15 giorni alla frontiera e che in nessun caso chi li trasporta dovrebbe essere multato, anche se sono sprovvisti di documenti. Attualmente una delle maggiori preoccupazioni riguarda il numero di minori non accompagnati che arrivano e devono essere registrati e ricevere un’assistenza specifica.”

La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, si è così espressa: “In pochi giorni, tre milioni di persone hanno attraversato le frontiere dell’UE. La manifestazione di solidarietà è stata enorme e la reazione delle autorità impressionante, ma esistono sfide concrete per evitare che i sistemi nazionali vadano in sovraccarico e garantire che le persone godano della protezione a cui hanno diritto. Sulla base delle domande degli Stati membri, proponiamo i seguenti orientamenti operativi, che provvederemo ad aggiornare periodicamente per garantire che la Commissione sostenga gli Stati membri in ogni fase del percorso, dall’arrivo all’integrazione.”

Orientamenti per gli Stati membri

Gli orientamenti sono intesi come un documento in divenire per riflettere la situazione sul campo e tenere in debita considerazione l’evoluzione delle esigenze degli Stati membri. Tra gli elementi principali figurano: