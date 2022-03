Trofeo “Oro in Euro” femminile, il Toscana la gara dedicata alla Festa della donna

C’è tanta Italia nel mese di marzo del ciclismo femminile internazionale: il calendario prevede infatti le due prove del World Tour organizzate nel nostro Paese ovvero la “Strade Bianche” di Siena di sabato 5 e l’attesissimo “Trofeo Binda” sulle strade della Valcuvia in calendario domenica 27 che è stato presentato nei giorni scorsi a Cittiglio.

Nel mezzo però – domenica 6 – in Toscana è in programma anche la “Women’s Bike Race”, gara di buon livello che mette in palio il Trofeo Oro in Euro. La prova, giunta alla 10a edizione, si corre in Versilia con partenza e arrivo a Montignoso grazie all’organizzazione del locale club di ciclismo e al supporto dello sponsor gallaratese. (foto di Flaviano Ossola – Pedalerosa.it)

Ventiquattro le squadre al via, di cui 10 straniere, per un appuntamento legato a doppio filo con la giornata dell’8 marzo; il percorso si snoda sulla distanza dei 106 chilometri con cinque tornate pianeggianti sulla costa del Tirreno e con gli ultimi due giri resi più duri dal GPM della Fortezza da cui poi si scende a livello del mare dove è posto il traguardo.

Tra le concorrenti annunciate al via anche diversi nomi importanti del pedale rosa come Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo (UAE), Femke Gerritse (Valkemburg Parkhotel), Silvia Pesico, Elizabeth Stannard, Alice Arzuffi (Valcar), Inga Cesuliene (Aromitalia), Tatiana Guderzo (Fassa Bortolo) e altre ancora: la start list definitiva sarà annunciata alla vigilia del via. Attese in corsa anche le varesine Sonia Rossetti di Orino, la gallaratese Silvia Magri e la ticinese Linda Zanetti.

Nicola Laurenza

A presentare la Women’s Bike Race le parole appassionate di Nicola Laurenza, il fondatore di Oro in Euro – brand specializzato nella compravendita di oro e gioielli – che è da sempre vicino agli organizzatori della kermesse toscana. «Nel ciclismo ogni pedalata è essenziale per vincere la gara. A volte entra in gioco la stanchezza, a volte non si trova la forza di reagire alla fatica: il ciclismo ci insegna a guardare all’obiettivo finale per capire l’importanza di ogni singolo passo per la riuscita del nostro proposito, che sia vincere una gara o avere successo come brand. Per questo crediamo nei valori dello sport e del ciclismo. Credo inoltre che in questo momento così terribile e complesso, lo sport sia quanto mai fondamentale per i nostri giovani, un valore universale da promuovere in tutte le sue forme: non è un caso che si sia pensato di darne chiara visibilità nella nostra Carta Costituzionale. Questa iniziativa al femminile, a due giorni dalla giornata internazionale della donna è poi anche un’occasione per ricordare il valore fondamentale della diversità di genere. Che dire se non… forza ragazze?».