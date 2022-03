“Siamo tutti complottisti?”. Danilo Sacco ospite in biblioteca a Cassano Magnago

Venerdì 18 marzo alle 21, Danilo Sacco porta alla Biblioteca Collodi di Cassano Magnago il saggio “Siamo tutti complottisti?”.

Il saggio indaga il tema, scottante, del complottismo, e si avvale dei contributi (scientifico) di Manuela Pavon, psicologa, e (storico) di Dario Corradino, già caporedattore centrale de La Stampa e docente all’Università degli Studi di Torino.

I complotti esistono? Certo. Ordire trame per creare posizioni di predominio accompagna l’esistenza dell’uomo dall’antichità. Innumerevoli accadimenti non sono mai stati chiariti del tutto a dispetto degli sforzi profusi in ricerche o indagini: quali intrighi li hanno resi imperscrutabili?

La Storia, però, è altresì intrisa di una moltitudine di teorie del complotto che si sono rivelate prive di ogni fondamento, di tesi affascinanti quanto poco plausibili intorno a vicende e dati di fatto accertati e documentati in modo esaustivo. Perché anche persone mature, colte e intelligenti credono che alcuni abitanti del pianeta siano in realtà alieni, che la Terra sia piatta, oppure sono ammaliate da tesi antiscientifiche?

C’è un collegamento tra la sempre più imponente mole di informazioni che invade il nostro quotidiano e il guazzabuglio di complottismi, negazionismi e false credenze? E c’è una proprietà transitiva tra i meccanismi che rendono vulnerabile il processo cognitivo umano e l’infatuazione per le teorie complottiste?

Quale ruolo giocano le strategie di marketing emozionale nella diffusione di teorie cospirative? Perché al crescente acculturamento della collettività non ha fatto riscontro un calo di interesse verso affabulazioni prive di sostegno scientifico o di fondamento logico?

Come nasce una teoria del complotto? Come si propaga fino a coinvolgere un numero imprecisato di persone?

Vi sono istituzioni e singoli individui che hanno interessi di vario genere a diffondere teorie complottiste? Sì.

Non solo: sanno come far leva su insospettabili increspature del nostro processo cognitivo per cercare di condizionarci.

Dunque, potenzialmente siamo tutti complottisti? Sì. Per minimizzare il rischio di essere vittime inconsapevoli degli inganni che ci conducono a false credenze, è importante avere cognizione dei meccanismi che governano il nostro processo decisionale e i trucchi utilizzati per persuaderci. Ed è anche opportuno conoscere i rudimenti del marketing emozionale.

Da qualche giorno è uscita la terza ristampa del libro, con una copertina rinnovata: nella quarta è inserito lo strillo dell’autorevole recensione fatta da Altroconsumo nel numero di dicembre 2021 della sua rivista Inchieste. All’interno del libro, nella terza ristampa, sono state inserite altre recensioni di prestigio.

Appuntamento alle 21 di venerdì 18 marzo, alla Biblioteca Collodi, via Ungaretti 2. Ingresso su prenotazione telefonando al numero 0331 204254 o con mail a bibliotecacomunale@cassano-magnago.it