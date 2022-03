Un Defibrillatore sul muro esterno della Farmacia San Giulio di Castellanza

Castellanza Servizi Patrimonio srl aumenta l’attenzione alla sicurezza dei cittadini attraverso l’installazione di un Defibrillatore Automatico Esterno posizionato sul muro esterno della Farmacia San Giulio in Via Vittorio Veneto, 27 (in prossimità del distributore automatico di parafarmaci).

Il defibrillatore è inoltre registrato ad AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia) così da essere geolocalizzato in caso di emergenza: «Un presidio medico che abbiamo voluto acquistare per una maggiore sicurezza dei cittadini, per garantire un primo soccorso efficace in caso di necessità così da tutelare la salute e la vita delle persone», ha sottolineato l’Amministratore Unico Dott. Livio Frigoli.

Il defibrillatore, utilissimo in caso di arresto cardiocircolatorio, è ora a disposizione ed utilizzabile da chiunque si trovi ad assistere ad un malore, sotto la guida telefonica del 118.