Un nuovo medico al lavoro negli ambulatori di Vergiate

Vergiate dà il benvenuto al dottor Riccardo Andronaco, che martedì 29 marzo ha cominciato l’attività ambulatoriale. Il suo arrivo ha permesso al paese di tirare un respiro di sollievo e alleviare (almeno di poco) la preoccupazione dovuta al pensionamento di diversi medici di base del territorio.

«L’arrivo del nuovo medico – spiega il sindaco di Vergiate Daniele Parrino – è una buona notizia, ma non siamo ancora a regime e da solo non basterà a risolvere la situazione. Due dei medici di base di Vergiate sono già in pensione e un terzo lascerà l’attività entro l’anno».

Il dottor Andronaco prima di arrivare a Vergiate ha lavorato a Sesto Calende. Quando ha saputo dei problemi dovuti alla carenza di medici di base a Vergiate, Andronaco ha deciso di contattare direttamente il sindaco per comunicargli la propria disponibilità a cominciare l’attività nel territorio. Il medico ha aperto il suo ambulatorio nella struttura comunale in piazza Matteotti a Vergiate martedì e sarà operativo nell’ambito territoriale di Cadrezzate con Osmate, Travedona Monate, Ispra, Comabbio, Varano Borghi e Vergiate. Il nuovo medico potrà seguire – almeno per il momento – al massimo 650 assistiti.

«L’apertura del bando per la ricerca di nuovi medici – spiega il sindaco di Vergiate – che Ats Insubria aveva comunicato di voler avviare in questo periodo è in programma per i primi di aprile. Speriamo che attraverso questo strumento si riescano a trovare professionisti sufficienti per sopperire ai pensionamenti, ma sono ancora tanti gli ambiti scoperti in tutto il territorio dell’agenzia».