Uomo e cane di corsa insieme: Raffaele e Rufio da Cassano al mondiale di Canicross in Bretagna

Cane e padrone insieme, in bici e di corsa: è il bikejoring, disciplina sportiva tutta particolare praticata da almeno mille persone in Italia.

Tra loro c’è anche Raffaele Luongo, da Cassano Magnago, che il prossimo 30 aprile-1° maggio sarà a Pledran, in Francia,per disputare i campionati Mondiali di “canicross “, altro nome con cui è conosciuta questa disciplina.

>«Si tratta di uno sport cinofilo che prende le basi dagli allenamenti estivi che in passato i mushers facevano fare ai cani da slitta in mancanza di neve» spiega Luongo. «Nasce nelle regioni del nord Europa e Nord America e col tempo si è affermato come sport autonomo. Ad oggi è la disciplina cinofila collegata a CSEN e CONI in maggior crescita in Italia con una partecipazione agonistica e amatoriale in aumento ogni anno». I tesserati sono 350, ma è il doppio il numero di amatori che si affacciano alle diverse gare.

Il bikejoring – con l’uomo che sta in sella alla bici – è uno sport cinofilo che si basa molto sulla predisposizione dell’animale e anche i percorsi sono adattati sulla base delle condizioni ambientali, per non affaticare l’animale. «Al cane viene presentata l’attività sempre come gioco e in modo positivo, non c’è mai coercizione» spiega Luongo. «È uno sport che non si può praticare se non c’è la voglia del cane di correre. Vince chi va più veloce, quindi funziona se il cane ha voglia di correre. E il cane non deve mai tirare la persona che lo accompagna, anche perché altrimenti la coppia va più lenta».