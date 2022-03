Uyba all’olandese, Laura Dijkema si allena a Busto Arsizio

Quello di Laura Dijkema era il nome più caldo tra quelli fatti per sostituire l’infortunata Jordyn Poulter nei ranghi della Unet E-Work: un paio di settimane dopo le prime voci, la trattativa per portare a Busto Arsizio la 32enne olandese si è conclusa positivamente e la palleggiatrice orange è sbarcata in viale Gabardi.

Sarà quindi lei a completare il roster della Uyba per quest’ultimo scorcio di stagione anche se per il momento Dijkema non può ancora essere tesserata, perché per il momento manca il nulla osta della società russa (il Leningradka San Pietroburgo) nella quale ha militato sino allo scoppio della guerra in Ucraina. Al termine della prima fase del campionato mancano due giornate mentre la data limite per aggiungere una giocatrice è sabato 2 aprile.

Dijkema intanto ha raggiunto un accordo con la società del presidente Giuseppe Pirola ed è già da ieri al lavoro agli ordini di coach Marco Musso con l’intenzione di riempire il vuoto lasciato nella cabina di regia della Unet. Oltre a Poulter, infatti, è infortunata anche Sofia Monza tanto che nelle ultime due gare il ruolo di alzatrice è stato ricoperto dalla “tuttofare” Lucia Bosetti.

Nel nostro campionato la giocatrice nata ad Assen – la località famosa per il circuito su cui si disputa una delle tappe più affascinanti del Motomondiale – è ben conosciuta per aver giocato tre stagioni: nella prima, a Novara, ha vinto lo scudetto (2016-17), nelle altre due ha militato in un club di fascia media come Firenze (2018-2020). Nel suo palmares spiccano ben cinque titoli nazionali: oltre a quello italiano ha infatti vinto due volte ciascuna i campionati di Olanda e Germania. Con la maglia dei Paesi Bassi vanta anche due argenti europei nel 2015 e nel 2017 (finali perse con Russia e Serbia) e nel secondo caso venne anche premiata come migliore nel suo ruolo.